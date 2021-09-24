В новом выпуске программы «Культ личности» на канале Руслана Бизяева общественный деятель Роман Боднар рассказал о способности Украины отказаться от российского газа и перейти на свой собственный, если наша элита согласится отказаться от собственных сверхприбылей из газа.

«В Украине может так оказаться, что нам вообще будет не нужен российский газ. Сейчас российский газ отпускают по счетчику, который находится на Закарпатье, поскольку у нас с РФ официально расторгнут транзит и мы не знаем, сколько газа зашло, а сколько вышло. Хотя «Укртрансгаз» говорит, что все знает, но реально, поверьте мне, я знаю, что говорю, потому что говорю с людьми, которые реально понимают, что такое газотранспортная система. Поэтому, по сути, мы поставляли украинский газ по замещению, подпор давления обычно был с той стороны, но основная доля газа поставлялась из Украины под видом российского», - рассказал он.

Технологически мы нашу ГТС перекрыть не можем, подтвердил он, потому что она строилась как технологический целостный объект. Ни Россия не может ее перекрыть полностью, заверил он, потому что есть технический газ, ни Украина не может полностью перекрыть.

«За 2019 основными импортерами газа в Украину является Польша, Словакия, Венгрия - это страны, которые не имеют своих месторождений. Но они по экспорту не поставляют нам, потому что наша ГТС качать в реверсном режиме газ не может технологически. Что делается: просто отбирается на территории Украины газ, а по документам он растаможивается будто из Евросоюза. А теперь представьте простую математику, когда в Украине добывают газ по себестоимости 30, 50 или 70 долларов, а официально показывают, что завозят из Европы за 850 или 1000 долларов. Просто это такие страшные цифры и бизнес, который затмевает глаза всем политическим элитам, кто бы ни пришел», - резюмировал он.

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