В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал, вытеснит ли COVID-19 другие вирусные заболевания.
«Мы обратили внимание на то, что в 2020 году значительно снизился уровень острых респираторных вирусных инфекций таких как грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и прочие. Этому есть две причины, первая - это то что общество в большей мере стало придерживаться мер не специфической профилактики. То есть люди начали массово использовать средства индивидуальной защиты, придерживаться социальной, физической дистанции и избегать мест большого скопления людей», - сообщил он.
Кравченко сказал, что второй фактор - это так называемая вирусная интерференция, когда клетка уже занята коронавирусом, то другому вирусу там делать уже нечего. А в действительности что касается 2020 года, подчеркнул он, то коронавирусная болезнь COVID-19 вытеснила другие респираторные вирусные инфекции. В этом году, предположил он, заболеваемость другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет выше.
«Это потому что теперь есть часть населения вакцинированного, а часть населения уже переболели и приобрели естественный иммунитет от коронавирусной болезни COVID-19. Поэтому они в этом году будут болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы можем вернуться к характерным для нашей страны сезонным заболеваниям», - резюмировал он.
Как сообщает Politeka, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал приблизительную дату введения нового локдауна.
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Также Politeka сообщала, что Минздрав может ввести льготы для граждан, которые прошли вакцинацию.