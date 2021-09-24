В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал, вытеснит ли COVID-19 другие вирусные заболевания.

«Мы обратили внимание на то, что в 2020 году значительно снизился уровень острых респираторных вирусных инфекций таких как грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и прочие. Этому есть две причины, первая - это то что общество в большей мере стало придерживаться мер не специфической профилактики. То есть люди начали массово использовать средства индивидуальной защиты, придерживаться социальной, физической дистанции и избегать мест большого скопления людей», - сообщил он.

Кравченко сказал, что второй фактор - это так называемая вирусная интерференция, когда клетка уже занята коронавирусом, то другому вирусу там делать уже нечего. А в действительности что касается 2020 года, подчеркнул он, то коронавирусная болезнь COVID-19 вытеснила другие респираторные вирусные инфекции. В этом году, предположил он, заболеваемость другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет выше.

«Это потому что теперь есть часть населения вакцинированного, а часть населения уже переболели и приобрели естественный иммунитет от коронавирусной болезни COVID-19. Поэтому они в этом году будут болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы можем вернуться к характерным для нашей страны сезонным заболеваниям», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал приблизительную дату введения нового локдауна.

Также Politeka сообщала, что Минздрав может ввести льготы для граждан, которые прошли вакцинацию.