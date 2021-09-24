Какова вероятность того, что Беларусь вступит с Россией в союз? Этот вопрос рассматривает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как отмечает гость программы, этот вопрос поднимали уже давно, в повестке дня он уже много лет. А сейчас, говорит он, разговоры об объединении есть, но предпосылок - нет. «Прямых предпосылок прямо сейчас к этому я не вижу. Даже те же военные учения, которые сейчас проводятся в Беларуси, они проводят не впервые», - объясняет Грищенко.

В то же время бывший чиновник акцентирует на личности самого Лукашенко. «Он умеет обещать и небо в алмазах, и все что угодно, а наоборот еще мы не видели, чтобы перешли к реальной интеграции», - подчеркивает гость программы.

Тем не менее, говорит Грищенко, рассчитывать на какое-то ухудшение ситуации не стоит. Он акцентирует внимание на том, что интеграция - это прежде всего введение единой валюты. «Все остальное — это от лукавого», - констатирует бывший чиновник.

Как сообщала Politeka, Грищенко рассказал, что означает вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Также Politeka писала о том, что Шевченко заявил, что после ухода Лукашенко политический режим в Беларуси останется прежним.



