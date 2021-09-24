В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» первый заместитель председателя Госэкоинспекции Украины Дмитрий Заруба рассказал о штрафах за загрязнение окружающей среды и о том, платят ли их украинские промышленные предприятия.

Заруба сообщает, что уже в течение первой половины 2021 года Госэкоинспекция осуществила 4 тысячи проверок по водным ресурсам и наложила примерно 460 тысяч гривен штрафа. Он отмечает, что на самом деле эту сумму не назовешь большой, ведь в Украине низкие штрафы.

С другой стороны, рассказывает эксперт, порой предприятиям удается избежать уплаты штрафа. «Каждое крупное предприятие имеет достаточно серьёзную юридическую службу, которая отстаивает его интересы», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Заруба рассказал, почему в Украине проблемы с экологией.

Также Politeka писала о том, что Госэкоинспекция начала проверку ООО «Рудомайн» после многочисленных жалоб.