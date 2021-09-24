Насколько справедливо утверждение, что отношения с Беларусью могут возобновиться после того, как в этой стране сменится власть? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

«После ухода Лукашенко политический режим в Беларуси останется прежним. Он уже готовит себе преемника. Все разговоры о том, что Лукашенко собирается передать власть младшему сыну – это, разумеется, чушь. Что сможет сделать молодой парень? Речь идёт не о нём. Уже есть достаточный пул политиков – сейчас их, если не ошибаюсь, пять. Беларусь – это не Украина, там всё достаточно легко прогнозировать. Процесс подготовки преемника идёт уже давно», - отмечает парламентарий.

По его словам, преемник Лукашенко продолжит тот же политический курс.

«Не стоит надеяться на приход к власти в Беларуси проевропейских сил. Но я думаю, что отношения с Беларусью скоро потеплеют, над этим работаю в том числе и я», - говорит Шевченко.

Как сообщает Politeka, Украина, несмотря на все санкции и охлаждение отношений, стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь.

Также Politeka сообщала, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, все разговоры об объединении Беларуси с Россией не имеют под собой оснований.



