В своем телеграмм представители Национального Корпуса обратились ко всем неравнодушным украинцам с призывом поддержать осужденных патриотов и выйти под Шевченковский суд.

Как указано в публикации, суд своим решением продлил срок меры пресечения для ветерана Сергея Величко, в частности в виде продления ареста. Представители Нацкорпуса добавляют, что судьи абсолютно проигнорировали тот аргумент, что адвокаты не имели обоснованных доказательств против Величко.

Поэтому Нацкорпус призывает украинцев высказать свое неравнодушие и поддержать несправедливо осужденных патриотов: «Остаемся под судом, впереди еще три заседания. Подтягивайтесь, ребятам нужна поддержка!».

По мнению представителей Нацкорпуса, суд принял свое решение о Величко по указанию властей. «Он, как и другие заключенные харьковские патриоты по которым суд уже принял сегодня решение, будет оставаться под стражей до 22 ноября этого года», - говорится на сайте.

В публикации подчеркивается, что власть и дальше продолжает свои репрессии, а следовательно нельзя оставлять борьбу за справедливость.

Судебное заседание можно посмотреть в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил об акции под Шевченковским районным судом 24.09 в 10:00.

Также Politeka писала о том, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей, причастных к агрессии РФ.



