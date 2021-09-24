В своем телеграмм представители Национального Корпуса обратились ко всем неравнодушным украинцам с призывом поддержать осужденных патриотов и выйти под Шевченковский суд.
Как указано в публикации, суд своим решением продлил срок меры пресечения для ветерана Сергея Величко, в частности в виде продления ареста. Представители Нацкорпуса добавляют, что судьи абсолютно проигнорировали тот аргумент, что адвокаты не имели обоснованных доказательств против Величко.
Поэтому Нацкорпус призывает украинцев высказать свое неравнодушие и поддержать несправедливо осужденных патриотов: «Остаемся под судом, впереди еще три заседания. Подтягивайтесь, ребятам нужна поддержка!».
По мнению представителей Нацкорпуса, суд принял свое решение о Величко по указанию властей. «Он, как и другие заключенные харьковские патриоты по которым суд уже принял сегодня решение, будет оставаться под стражей до 22 ноября этого года», - говорится на сайте.
В публикации подчеркивается, что власть и дальше продолжает свои репрессии, а следовательно нельзя оставлять борьбу за справедливость.
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Судебное заседание можно посмотреть в прямом эфире.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил об акции под Шевченковским районным судом 24.09 в 10:00.
Также Politeka писала о том, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей, причастных к агрессии РФ.