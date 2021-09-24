Что означает вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества? Положение дел в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует двукратный министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Мы живём в эпоху «видосиков» – в эпоху ярких картинок, за которыми зачастую ничто не стоит. Но что ты от этого получишь, кроме ощущения большей значимости? Можно представить всё так, что у тебя есть объединение, которое позволяет более веско говорить на международной арене. Но в этом объединении позиции по многим вопросам сильно различаются. Конечно, каждый шаг нужно рассматривать особо, но в целом я не вижу перспективы превращения этой организации в реальную и эффективную структуру, которая могла бы иметь практические достижения», - говорит эксперт.

Он рассказал о тех задачах, которые обычно ставят перед собой международные организации.

«Задача международной организации – либо экономическое сотрудничество, либо обеспечение безопасности. Я не говорю об организациях ООН культурного характера, наподобие ЮНЕСКО. Но безопасность и то, что предлагает Россия, между собой сочетаются слабо. У неё есть свои интересы, и она далеко не всегда считается с союзниками», - отмечает Константин Грищенко.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала перспективы Украины стать союзником США вне НАТО.

Также Politeka сообщала, что народный депутат Антон Поляков подвёл итоги встречи Зеленского и Байдена.



