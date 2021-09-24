Что означает вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества? Положение дел в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует двукратный министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
«Мы живём в эпоху «видосиков» – в эпоху ярких картинок, за которыми зачастую ничто не стоит. Но что ты от этого получишь, кроме ощущения большей значимости? Можно представить всё так, что у тебя есть объединение, которое позволяет более веско говорить на международной арене. Но в этом объединении позиции по многим вопросам сильно различаются. Конечно, каждый шаг нужно рассматривать особо, но в целом я не вижу перспективы превращения этой организации в реальную и эффективную структуру, которая могла бы иметь практические достижения», - говорит эксперт.
Он рассказал о тех задачах, которые обычно ставят перед собой международные организации.
«Задача международной организации – либо экономическое сотрудничество, либо обеспечение безопасности. Я не говорю об организациях ООН культурного характера, наподобие ЮНЕСКО. Но безопасность и то, что предлагает Россия, между собой сочетаются слабо. У неё есть свои интересы, и она далеко не всегда считается с союзниками», - отмечает Константин Грищенко.
Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала перспективы Украины стать союзником США вне НАТО.
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Также Politeka сообщала, что народный депутат Антон Поляков подвёл итоги встречи Зеленского и Байдена.