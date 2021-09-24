В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой предприниматель, экс-председатель Общественного совета при Донецкой ОГА Вячеслав Редько считает, что для людей, оставшихся на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, нужно создавать администрации в изгнании.

«Администрации в изгнании - это администрации, которые будут работать на территории подконтрольной Украине, но выполнять функционал для тех территорий. Такой опыт был, к примеру до 1992 года работало правительство Украины в изгнании, а только потом оно прекратило свое существование. В 1991 году мы восстановили свою независимость, а в 1992 году эти энтузиасты сложили полномочия. То же самое мы сейчас должны предложить правительству зайти туда, если надо – поучаствовать в кадровом конкурсе», - сообщил он.

Редько сказал, что управлять этими процессами будет интересно только тем, кто с тех территорий уехал и тому, кто понимает те территории. Сейчас на неподконтрольных территориях руководят ситуативные управленцы, уверен он, которые убегут сразу же, как только перекроют финансовые потоки. В эти администрации - ЦНАПы, которые нужно будет открывать, считает он, надо сразу зашивать онлайн-сервисы, которые у нас есть.

«И самое главное, создав ЦНАПы, мы дадим посыл неподконтрольным территориям, что мы о них думаем, мы вернемся и есть кадровый потенциал. И один из примеров хочу привести - это создание рабочих мест каким-то иностранным инвесторам, который скажет, что как только там будет мир, он готов создать сто рабочих мест в направлении, к примеру, машиностроения или в других отраслях. И человек на неподконтрольной территории будет понимать, что после наступления мира он сможет по своей специальности сразу найти работу, тем самым он автоматически становится нашим союзником», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лукашева, что на Донбассе умирают люди, а власть ищет поводы не выполнять минские соглашения.

Также ранее для Politeka Балашов рассказывал, что структура власти в России останется прежней, но изменится сам Путин.



