В новом выпуске программы «Развилка» с ведущей Викторией Панченко в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал о трех главных полях битвы держав первой лиги на ближайшие три года.
«Индия сейчас определяется с кем она, с одной стороны, она входит в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, - ред.), с другой стороны, Индия все чаще и острее посматривает на Британию как на свою бывшую метрополию. Индия считает, что ее проблемы, в том числе с Пакистаном, Китаем и в перспективе возможно с Японией, можно будет решить в рамках этой концепции. А получится ли это - не факт», - сообщил он.
Бизяев сказал, что относительно противостояния, то Великобритания сейчас попытается поднять флаг англо-саксонского мира, который очень громко упал в Афганистане и попытается стать лидером этого мира. Англия - это очень хитрый, системный и комплексный политический игрок, уверен он, поэтому не стоит недооценивать Британию, как это делает большинство, только по формальным признакам. В противовес этой концепции, считает он, будет создана концепция большой Евразии - Китай, Россия и Европа.
«Второе интересное событие - это битва за Европу, но тут тяжело что-то сказать, нужно смотреть чем закончатся выборы в Германии и президентские выборы во Франции. Если в Германии выберут Шольца, то он будет более жестким, чем Меркель и более последовательным в отстаивании экономических интересов Германии и политических интересов Евросоюза вообще. Это будет такая себе жесткая рука Берлина», - резюмировал он.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказывал, какая роль отводится Австралии в новом альянсе с Британией и США.
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Также Politeka писала о том, что Бизяев считает, что Британия фактически пытается воссоздать былую военно-морскую мощь.