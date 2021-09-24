Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о пользе и опасности народных методов лечения и профилактики простуды.

«О такой простой гигиенической процедуре как мытьё рук забывать не стоит. Придя с улицы, после посещения туалета, после контакта с купюрами, либо с животным не забудьте помыть руки. Это вовсе не означает, что мытьё рук должно стать навязчивой идеей. Напротив, злоупотребление гигиенической процедурой может стать опасным мероприятием для естественной защиты кожи», - говорит Завальнюк.

Кроме этого, журналистка прокомментировала некоторые народные методы борьбы с простудой и облегчением ее симптомов, например, употребление чеснока.

«О пользе чеснока спорят поколения. Одни уверены в его полезных свойствах и готовы постоянно употреблять его в пищу, другие же напротив не переносят его резкий запах. Помимо чеснока, для лечения и профилактики ОРВИ наши бабушки рекомендуют чай с малиной и лимоном, а также мёд. Профилактика ОРВИ подобными средствами не имеет доказательной базы. Но при систематическом приёме, эти продукты помогут поддержать иммунитет. Важно обратить внимание, что некоторые народные средства могут вызывать аллергию, такие как лимон, мёд и малина – употреблять их нужно с осторожностью, чтобы не усугубить состояние больного», - рассказала Завальнюк.

Журналистка отметила, что часто простуда сопровождается повышением температуры тела, но снижать температуру выше 38 при помощи уксуса и водки для примочек или обтирания – опасно, ведь поскольку так можно навредить своему организму, вызвав ожоги, а при артрите и артрозе прикладывание спиртовых компрессов может повлечь за собой возникновение ожогов и трофических язв. По ее словам, нежелательно также обтирание холодной водой.

«Для снижения температуры и облегчения самочувствия следует соблюдать простые правила: постельный режим, обильное питьё, проветривание комнаты, увлажнение воздух, обтирание влажным полотенцем. Если температура продолжает расти, необходимо дать жаропонижающее средство», - объяснила Завальнюк.

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