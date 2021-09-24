Настоящая молитва является трудом, который не должен быть обузой, а наоборот - должен быть в радость

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет», пишет znaj.ua.

«Всегда человек, который трудится с радостью, вдохновляет и побуждает нас к силе радоваться жизни. Когда труд для человека является не бременем, то для окружающих он «звучит» как птичья песня, успокаивает душу и разум. Такой «птичьей песней» - радостной, полезной, вдохновенной - должна стать наша молитва. Конечно, для современного человека продолжительная молитва является сверхподвигом. Не зря святитель Димитрий Ростовский советовал: "Лучше молиться коротко, но часто"», - объяснил отец Ростислав.

Священник посоветовал современным христианам быть внимательными и постоянными в молитве.

«Прежде всего, запечатлим в сознании: молитву - даже сверхкороткую и сверхпростую - надо всегда произносить сконцентрированно, внимательно, искренне, разумно, держа в голове, перед Кем мы стоим и к Кому обращаем свои слова. Не количество, а качество - вот что главное. Во-вторых, важно приучить себя к молитве постоянной. Проснулись утром - вознесли утренние молитвы, спешим на работу в транспорте или пешком - не ленимся вновь обратиться к Господу, добрались до рабочего места - просим у Бога милости для своих близких и для себя, чтобы наш труд был во славу Божию, подошел наш день к концу - проанализируем наши сегодняшние слова и дела, покаемся и поблагодарим Бога за этот день, попросим помощи в преодолении дня грядущего», - отметил протоиерей Ростислав Валихновский.

Он обратил внимание, что каждая новая молитва открывает в душе «новые комнаты и новые уголки», которые помогут глубже познать себя.

«Только благодаря настоящий молитве и покаянию человек способен увидеть себя полностью - со всеми «минусами» - и осознать, что ему крайне необходимо спасение от нашего Спасителя», - подчеркнул отец Ростислав.

Врач-священник напомнил, что начинаться учиться вдумчивой и искренней молитве нужно как можно раньше.

«Все в жизни надо делать вовремя. Так нас с детства учат родители, духовники, учителя...Физиологи и врачи утверждают, что чем моложе человек, тем легче ему овладеть тем или иным навыком, а значит - тем более успешным, а вместе с тем, и более здоровым он будет в будущем. Так построена работа центральной нервной системы человека. Поэтому чем раньше мы начнем работать над собственной молитвой, тем нам легче будет со временем - и в конце концов, с Божьей милостью, мы получим действительно большого и замечательного друга - молитву, настоящую молитву», - подытожил Ростислав Валихновский.