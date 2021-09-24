Российская актриса Кристина Асмус засветилась на премьере нового спеклакля с телеведущей Региной Тодоренко и поделилась кадрами на своей странице в Instagram

Судя по фото у обеих актрис радости нет предела ведь по словам Асмус, они сделали практически невозможное. Об этом пишет Hyser.

В своем Instagram она опубликовала серию фотоснимков и рассказала поклонникам, что почти все билеты на спектакль выкуплены.

"До сих пор не могу поверить!!!!! 😱⚡️ Мы это сделали!!!!! За три, мать его, недели мы поставили спектакль "Леди Макбет Мценского уезда"!!!! 😳 Это просто рекордные и невозможные сроки!!!! Не верил никто, но у нас получилось!!! 🚀 Да так получилось, что все говорят, что ощущение, что у нас не премьера, а как будто мы год уже играем спектакль. Настолько сыграны все! А ещё мы редкая сейчас премьера, которая выпустила спектакль без микрофонов! 🔇 Как в старые добрые – только на опоре)))). На ближайшие даты полный SOLD OUT!!! Но есть ещё несколько билетов на 29 октября! Поторопитесь! Это. Надо. Видеть", - пишет довольная Кристина Асмус.

"Крышесносный спектакль 👏", - первой подписала пост Регина Тодоренко.

"Поздравляю!🔥🔥🔥🔥", "Поздравляю!", "Крис, ты когда на съёмках будешь, можно вторым составом?😂😂😂😂", "🔥🔥🔥🔥 красавы", "С премьерой ✌🏼приглашай 😉", "До сих пор не могу поверить, что публикация так и не удаляется😂поздравляю с рекордом, и удачного выступления👏👏👏", - поздравляют с премьерой не только не преданные фанаты, но и коллеги по цеху.