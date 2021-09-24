Пока одни хотят согнать лишние килограммы, накопившиеся в боках, другие мечтают хотя бы немного прибавить в весе. Самая распространенная причина пониженного веса – это недостаток калорий. Но не все так просто. Диетолог, нутрициолог Анна Антонова назвала причины недостаточного веса у человека.

Об этом специалист рассказала в интервью специально для Сlutch.

Главные причины недостаточного веса

"Начнем с того, что соотношение энергозатрат к энергопотреблению дает нам возможность держать вес на оптимальном равном значении. Как только калораж рациона растет – человек набирает вес, только калораж падает (путем диетического питания или сокращения объема пищи) – человек теряет массу.

И кажется, что это единственная основная причина. Однако на самом деле факторы, которые приводят к этой причине, и дают нам подсказку, почему же вес у человека такой низкий Я предлагаю разобрать эти причины по так называемым этажам, начиная с первого.

Итак, первый этаж – это содержимое нашей тарелки. И здесь стоит добавить такой фактор, как «что в моей голове», то есть что влияет на выбор пищи, которая попадает к человеку в тарелку. Тут важно сразу отдифференцировать, нет ли нарушений в пищевом поведении, диетическом мышлении, ограничительных мер по отношению к своему рациону.

Второй этаж – это разобраться, в каком состоянии органы, которые помогают пищу переваривать, то есть желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь.

Третий этаж – это что происходит дальше с пищей, которую мы переварили. То есть как она всасывается. И здесь нужно отметить состояние кишечника. Если есть любые воспалительные процессы, нарушение стула или баланса микрофлоры, то как бы качественно не была подобрана пища на первом этапе, к сожалению, она организмом не усвоится.

Как быстро набрать вес: стоит ли налегать на булки

Пока одни хотят согнать лишние килограммы, накопившиеся в боках, другие мечтают хотя бы немного прибавить в весе. В ход идут все возможные способы. Некоторые люди считают, что увеличить массу можно, включив в свой рацион большое количество выпечки и булочек. Поможет ли это?

"Если цель набрать мышечную массу, то из булочек мы строительный материал не получим.

Строительный материал это: аминокислоты; белки; качественные жиры которые участвуют в формировании мембран и клеток.

Булочки – это простые углеводы. Это дополнительная энергия, которая и так в организме есть. Может быть ее недостаточно, но быстрые углеводы будут скачком, а не решением проблемы.

А если, например, у человека проблема с кишечником и необходимо убрать дисбиоз, то опять же булочка, состоящая из муки, сахара и молока лишь усилит воспалительный фактор. Не надо демонизировать продукты, однако следует понимать, что на этапе терапии такие продукты следует убрать из рациона", - сообщила врач.

Как рассчитать свой оптимальный вес: ТОП-3 способа

Оптимальный вес тела человека — это масса тела, которую организм считает наиболее естественной и которую может поддерживать, затрачивая для этого минимальные усилия.

"Оптимальный вес – это тот, который подходит конкретному человеку по множеству факторов. Но, к сожалению, такой формулы не изобрели.

И по старинке современная медицина до сих пор пользуется тремя основными формулами, каждая из которых имеет свои недостатки.

Индекс массы тела

Индекс массы тела – это соотношение роста к весу. Этот способ изобрели 150 лет назад и его огромный минус в том, что он не учитывает, кого именно мы измеряем: мужчину, женщину, беременную, ребенка, пожилого человека и т.д.

Справка: Индекс массы тела измеряется в кг/м² и рассчитывается по формуле: ИМТ = m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах.

Формула Devine

Эта формула была изобретена около 50 лет назад для того, чтобы высчитывать под конкретного человека дозировки лекарств. На данный момент она тоже не идеальна для подсчётов.

Справка: формула для расчета идеальной массы тела по методу Devine: мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост (см)-60); женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост (см)-60).

Формула Брока

И третья формула в народе считается просто - рост минус сто. В медицинских кругах она называется формулой Брока. И некая логика в ней есть, однако нужно учитывать маленькое правило: если рост человека до 1,75 м отнимается коэффициэнт 100, если человек выше 1,75 м, то отнимается 110", - сообщила диетолог.