Власть не сажает за решетку настоящих врагов, вместо этого она нацелилась на патриотов и ветеранов. Так сказал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин на канале «Национальный Корпус» в программе «Хроники реванша», критикуя политику украинской власти относительно боевиков.

По словам Жорина, причастные к агрессии РФ люди обычно не несут никакой ответственности за свои действия. В частности, говорит он, их отпускают на праздники, кому-то все сходит с рук, а некоторых - отпускают из-под стражи.

Зато с патриотами и ветеранами, подчеркивает руководитель Нацкорпуса, власть ведет себя иначе.



«Чтобы посадить за решетку ветеранов – не нужны адекватные доказательства», - говорит он.

Жорин объясняет такие действия властей тем, что боевики не представляют для нее никакой угрозы, а вот патриоты и ветераны - другое дело.



«Использует патриотическую риторику и очень бурно имитирует борьбу с пророссийскими силами, но реальные факты отличаются от слов», - говорит националист об украинской власти.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил об акции поддержки патриотов 24 сентября под Шевченковским судом.

Также Politeka писала о том, что 18 сентября в Черкассах прошла акция протеста в поддержку репрессированных патриотов.