Власть не сажает за решетку настоящих врагов, вместо этого она нацелилась на патриотов и ветеранов. Так сказал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин на канале «Национальный Корпус» в программе «Хроники реванша», критикуя политику украинской власти относительно боевиков.
По словам Жорина, причастные к агрессии РФ люди обычно не несут никакой ответственности за свои действия. В частности, говорит он, их отпускают на праздники, кому-то все сходит с рук, а некоторых - отпускают из-под стражи.
Зато с патриотами и ветеранами, подчеркивает руководитель Нацкорпуса, власть ведет себя иначе.
«Чтобы посадить за решетку ветеранов – не нужны адекватные доказательства», - говорит он.
Жорин объясняет такие действия властей тем, что боевики не представляют для нее никакой угрозы, а вот патриоты и ветераны - другое дело.
«Использует патриотическую риторику и очень бурно имитирует борьбу с пророссийскими силами, но реальные факты отличаются от слов», - говорит националист об украинской власти.
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Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил об акции поддержки патриотов 24 сентября под Шевченковским судом.
Также Politeka писала о том, что 18 сентября в Черкассах прошла акция протеста в поддержку репрессированных патриотов.