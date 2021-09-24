В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» экономист Александр Савченко оценил правильность решения Арсения Яценюка заключить соглашение о выплатах по варрантах.

Как объясняет эксперт, соглашение о выплатах по варрантах предусматривает, по сути, выплату налога на экономический рост. «То есть чем больше экономика растет, тем больше страна платит», - подчеркивает он. Савченко объясняет, что в случае роста украинской экономики, например, на 10-12% в год государству придется выплачивать по варрантах примерно 20 млрд долларов.

Следовательно, говорит он, возникает вопрос, как выйти из этой ситуации. Экономист предполагает, что можно взять в Нацбанке кредит и на эти средства выкупить 80-90% варрантов, ведь все и так не удастся. «Министр финансов поступил правильно, когда выкупил часть этих варрантов. Я бы действовал так же», - отмечает Савченко.

Попутно гость программы размышляет над тем, как будут развиваться события, если государство не выкупит варранты. Тогда, утверждает он, Украина будет судиться с мировой финансовой элитой, а она со своей стороны готова к такому раскладу и уже подготовила соответствующие юридические соглашения.

Итак, Савченко констатирует, что решение Яценюка заключить соглашение о выплатах по варрантах - это решение накинуть на себя ярмо. «Яценюк, конечно, специалист во всех сферах – но человек, который знает все, по-настоящему не знает ничего», - рассуждает экономист.

Как сообщала Politeka, Савченко рассказал, как сформировалась украинская элита.

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