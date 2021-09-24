Часто именно призвание, а не конкуренция, выступает той силой, которая толкает вперед. Такое мнение высказал политик Анатолий Якименко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы», размышляя над тем, что является главной движущей силой в определенных сферах.

Как рассказывает Якименко, в политику он пришел с идеей приватизации государственного сегмента в здравоохранении. «У меня была идея, что этот частный сектор должен создать профессиональные ассоциации и стать источником медикотехнологичной документации», - объясняет он.

Далее политик отмечает, что не во всех сферах конкуренция является движущей силой. «Давайте представим людей, которые сидят в окопах – они конкурируют между собой?», - спрашивает он. Также в пример Якименко приводит пожарных - в их работе тоже отсутствует конкуренция.

В то же время гость программы утверждает, что для приватизации государственной службы - пожарной или медицинской сферы - необходимо обеспечение работой, а это может привести, например, к инициированию поджогов.

Тем не менее, говорит политик, не всегда все решает конкуренция: тех же людей в окопах связывает скорее синергия, обязанность, призвание и чувства. «То есть конкуренция не является единственной движущей силой в процессах», - констатирует Якименко.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал о частной медицине с социологической точки зрения.

Также Politeka писала о том, что Сердюк рассказал о проблемах украинской медицины и низком уровне зарплат.