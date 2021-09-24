Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему в Украине проблемы с экологией.

Дмитрий Заруба отметил, что Украина занимает едва ли не 60 позицию в мировом рейтинге по уровню экологии.

"В связи с тем, что Украина имеет большой груз промышленности бывшего Советского Союза. В том, что Украина была промышленной страной. Большое количество металлургических комбинатов, химических комбинатов, они не модернизируются. К сожалению, это тянет Украину в этом мировом рейтинге вниз, а не наверх", - сказал Заруба.

Он отметил, что Госэкоинспекция пытается улучшить качество экологии, однако сделать это самостоятельно не удастся.

"Одними нашими силами это невозможно. Это должен включаться бизнес, другие государственные структуры, для того чтобы улучшить окружающую среду... Государство должно было поддерживало инвестиционную политику по модернизации. Для того чтобы стимулировать бизнес, все же установить очистные сооружения, или модернизировать свои системы выбросов в атмосферный воздух. К сожалению, ситуация сложилась такая, и бизнес считал, что прибыль — это важнее, чем то, что происходит с окружающей средой у этого предприятия", - добавил Дмитрий Заруба.

По его словам, самыми большими загрязнителями водных ресурсов в Украине являются водоканалы.

Как сообщала Politeka, Тимочко заявила о законе об экологическом мониторинге, что украинские компании не хотят ни контроля, ни модернизации.

Также Politeka сообщала, что Лисневская отметила, что далеко не все больницы в Украине имеют договоры со специальным утилизатором ковидных отходов.