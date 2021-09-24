Ветеран полка «Азов», один из основателей движения «Гонор» и автор арт-проекта SENKA рассказал, почему ветераны войны работают на застройках и как этому противодействовать.

Своими мыслями он поделился в интервью Kyiv.Press.

«Раньше «кузницей кадров» для «титушек» было фанатское движение. Некоторые люди из этого движения становились депутатами, некоторые судьями, а другие шли в рейдерство. Среди фанатов есть совершенно разные люди и тоже самое среди воинов АТО», - рассказывает Кравченко.

Он говорит, что многие участники боевых действий после возвращения с фронта пытаются снова найти себе место в мирной жизни, кто-то идет в IT, кто занимается искусством, а кто-то вынужден за 100-200$ подрабатывать «титушкой» на застройках.

Кравченко отмечает, что это не проблема отдельной социальной группы, а вызов всему обществу, который надо решать всем вместе.

«Я пропагандист ненасильственных методов протеста, насколько это возможно. Если соседи не будут здороваться с людьми, которые защищают незаконные застройки и бьют женщин, если продавцы не будут их обслуживать, то это будет иметь результат», - говорит активист.

Также Кравченко добавляет, что такая же методика может быть использована и против коррумпированных чиновников - поэтому важно подвергать это огласке: «Когда вы знаете, что кто-то занимался вымогательством на застройках – не имейте дел с этим человеком. Поэтому такие вещи надо придавать огласке, публично обсуждать».



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