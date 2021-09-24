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Импорт кабелей: Минцифры против Минэкономики? В октябре решение о ввозной пошлине на провода должно было вступить в силу. Но было отозвано Минцифрой по представлению нардепа Федиенко. Чем это грозит украинской экономике? И как из-за личных интересов одного парламентария тысячи рабочих могут оказаться на улице? Больше об этом-в материале журналиста ИА «Стоп коррупции ТВ» Артема Поликовского.



В Украине продолжаются войны вокруг импорта кабелей: в прошлом году в июле отечественными производителями было инициировано расследование МКМТ, от которого зависело решение относительно пошлины на импорт кабельной продукции.



В рамках этого расследования, согласно законам Украины и международных соглашений, Минэкономики исследовало ситуацию вокруг импорта кабелей с привлечением всех заинтересованных лиц. В итоге была признана необходимость применить защитные меры в размере 23%.



Однако против решительно выступил нардеп Александр Федиенко, который в этих кабельных войнах позиционирует себя как «защитник потребителей». Он убеждает, что введение пошлин на импорт кабелей повлечет значительное удорожание интернета для рядовых украинцев, а на отечественных складах нет достаточного количества продукции.

Утверждения парламентария уже опровергли эксперты, доказывающие: цена за кабельную продукцию составляет не более десятой части от общей стоимости.

«В структуре себестоимости – очень дорогое оборудование, а не кабельная продукция. Стоимость кабелей занимает, возможно 10%, не более. В Украине около 5-ти заводов производят кабели. Если бы мы этого не делали, то кабель был бы дорогой, а мы снизили цену», – отмечает Анатолий Пушкарь, президент ассоциации «Укрэлектрокабель».

Интересно и то, что в конце 2019 года Департамент мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов открыл дело в отношении Федиенко. Тот совершил административное правонарушение. Ведь, находясь в статусе народного депутата, с сентября по декабрь 2019 года входил в состав исполнительного органа ООО «ИМК-Инжиниринг». Это предприятие работает в сфере телекоммуникаций, пишет "СтопКор".

Как бы то ни было, но решение, которое в октябре должно было вступить в силу, было отозвано Минцифрой – именно с подачи Федиенко. По мнению экспертов, это грозит экономике Украины колоссальными убытками. Ведь решение Минэкономики было призвано защитить отечественного производителя, рабочие места и налоги.

Из-за» кабельных войн " бюджет уже недополучил уплаты на сумму около 38 млн долларов, отмечают специалисты.

Напомним:

Спецрасследование по массированному импорту кабелей было инициировано в июле 2020 года по инициативе ведущих отечественных производителей.

По выводам МКМТ, за последние пять лет импорт кабелей вырос на 80%, а объем внутреннего производства существенно снизился.

Решение о введении ввозной пошлины в размере 23% В Минэкономики было принято в апреле 2021 года, в октябре оно должно было вступить в действие. Однако было отозвано Минцифрой по представлению нардепа Федиенко.