Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию

Вы будете удивлены, но 3 человек в стране, как называют первого помощника Президента Зеленского, сидит и работает в Офисе Президента и внештатно на общественных началах?!

Попутно напомню, что реально финансовые и другие деликатные поручения в украинской власти издавна выполняют помощники и советники или чиновники в статусе и. о.

Вот как выяснили журналисты только у Виталия Кличко около 40 советников и помощников! А целые депутаты Киевского городского совета выделили миллиард гривен киевлян на 5 лет для своих 240 помощников! А тысячи помощников так называемых народных депутатов реально руководят или делят бюджетные средства на местном уровне…

Интересно, что скажут наши проамериканские НАБУ и НАЗК о Шефира на общественных началах?

Что так можно было подумали президенты-предшественники!