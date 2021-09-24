Экс-заместитель председателя НБУ Александр Савченко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какая цель у президента Украины Владимира Зеленского

"После развала Советского Союза, во всех странах к власти пришли оппозиционные силы. Гавел в Чехии, выдающийся деятель искусств. В Чехии, вместе с ним, профессор экономики, затем ставший президентом, Клаус. Бальцерович в Польше. Все выдающиеся личности. У нас ничего такого. Даже в России Гайдар выдвинулся на первые роли. Тоже интеллектуал достаточно мощный, с его командой. А у нас сформировалась элита таким образом, это была смесь такая красных директоров, красных банкиров, партноменклатуры бывшей, и комсомольцев, которые в то время уже спаривались с бандитами", - сказал Александр Савченко.

Он отметил, что в результате в Украине возник такой феномен, и сформировалась элита, которая существует до сих пор.

"Будто последний президент ее должен сломать. Ну, посмотрим, что получится. По крайней мере, в информационном плане он может это сломать. Но в реальности... У них цель — максимизация доходов финансовых. Поэтому и курса нет. Вот, пришел президент, у которого другая цель. Это популярность. Он оценивает критерий эффективности его деятельности — это увеличение... Предпочтений. Кстати, это отличает его от других. Тем тоже это было нужно, но только перед выборами. Тем не менее, на первом месте стояли деньги. Каждый президент хотел стать олигархом №1", - добавил Савченко.

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