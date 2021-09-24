Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал о новой политике власти касаемо продажи газа населению. По его словам, это приведёт к коллапсу.
«Наша власть достаточно хитровато начинает вести политику, рассказывая, что мэры городов, которых вы избирали, будут устанавливать тарифы самостоятельно. Тем самым они хотят снять ответственность с себя», - отметил Загородний.
По словам эксперта, мєры городов, понимают, в какое положение их ставят: газ будет стоить 30 тысяч гривен за тысячу кубометров, а они будут вынуждены поднимать цены или ожидать удар по теплокоммунэнерго, которые просто с этим не будут справляться, потому что многие поставщики газа ещё и требуют предоплату.
«Нужно собрать гигантскую сумму денег, чтобы заплатить – мы будем видеть коллапс везде. Мэры городов первые, кто это понимает, и они начинают бунтовать», - сказал Загородний.
Как отметил политолог, недавно Ассоциация городов Украины заявила, что они требуют, чтобы украинцам поставлялся газ от «Укргаздобычи». По словам политолога, себестоимость украинского газа 2,6 грн за кубометр, а продавать они его будут за 30 грн.
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«Многие мэры уже судятся, чтобы у людей был доступный газ», - подчеркнул эксперт.
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, что Америка не дала расширений гарантий безопасности.
Также Politeka публиковала слова Загороднего: Правительство менять легче, чем проводить досрочные президентские или парламентские выборы.