В программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?» лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко прокомментировал современную ситуацию с пенсиями в Украине и рассказал, как она меняется.

Гость программы отмечает, что в Украине работает электоральный бюджет: тем группам населения, которые поддерживают власть, выплаты поднимают больше, чем тем, которые против нее. «Пенсионеры разочарованы в нынешней власти и голосовать за нее не будут. А вот молодежь – другое дело», - подчеркивает он.

По словам Томенко, сегодня пенсионер, проработав всю жизнь, получит меньшую пенсию, чем студент, которому всего 18 лет. Попутно политик отмечает, что в следующем году минимальная пенсия составит 1934 гривны, хотя Конституцией закреплено, что она не может быть ниже прожиточного минимума. «Я поддерживаю студентов, но если им повысили стипендию, то нужно радикально повысить и пенсию», - убежден Томенко.

Это, подчеркивает он, только один из примеров того, как в Украине работает электоральный бюджет, а их на самом деле много.

Далее политик поднял тему легализации игорного бизнеса. «Той комиссии, которая будет контролировать этот бизнес, мы из бюджета платим сто миллионов, а она обещает 600-700 миллионов прибыли», - рассказывает он и добавляет, что вместо этого обещались миллиардные доходы. Как отмечает Томенко, деньги, полученные при легализации игорного бизнеса, должны были идти на детские спортивные школы, на центры внеклассной работы и детский отдых - этого нет.

Как сообщала Politeka, Томенко раскрыл, на что политические партии тратят миллиарды из бюджета.

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