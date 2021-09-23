Среди всех грехов гордыня занимает особое место. Так сказал иеромонах Митрофан, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии на канале «Православная церковь», рассуждая на эту тему.

Как объясняет священнослужитель, грех гордыни состоит в стремлении собственной власти, стремлении превосходить над другими достойными или недостойными методами. «Желание собственной славы человека стало первым грехом среди прочих грехов, которые потом породили», - подчеркивает он.

Митрофан также акцентирует внимание на том, что гордыня - смертный грех. «Смертный грех – это такой поступок против Бога или ближнего, через который человек теряет божественную благодать, которая поддерживает его», - рассказывает он.

Иеромонах ссылается на Святых Отцов и отмечает, что смертные грехи - это не набор определенных грехов, им может стать любой, если человек не раскаялась. Митрофан предупреждает, что человеку грозит участь заложника вечной смерти, если перед смертью он не покается в таком грехе.

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