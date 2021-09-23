Политик Анатолий Якименко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о социальной модели частной медицины. По его словам, процент частной медицины необходим, так как он обеспечивает развитие и прогресс.

«С одной стороны у нас есть врачи частные предприниматели, а с другой – люди, которые могут себе позволить прийти в частную клинику. Процент частного сегмента в общей системе здравоохранения должен быть тождественным количества правых людей в социуме. Правые люди – это люди, которые во жизни рассчитывают на самих себя, полагаются на собственную волю и стремятся самодостаточности», - отметил Якименко.

По мнению эксперта, в Украине нет классических правых людей. По словам Якименко, обычно становления людей, которые пользуются частной медициной, произошло на «шальных деньгах» и эти люди, по мнению его, формируют неправильный спрос в системе здравоохранения и неправильно ориентируют медиков.

«Это очень сильно деформирует сознание медиков. Большинство этих людей имеют специфическое происхождение своего капитала, и они не до конца хотят это признать. Человек, который действительно соответствует критерию «правый» в медицине, он всегда есть скромным человеком, одевается очень скромно», - подчеркнул Якименко.

По словам Якименко, врачи, работающие в частной сфере, хоть и имеют большие средства, но живут достаточно скромно, так как эти средства они тратят на инвестиции в свое дело. По мнению эксперта, процент частной медицины необходим в системе здравоохранении, так как он обеспечивает развитие и прогресс.

Как сообщала Politeka, Якименко напомнил, кто был драйверами украинской независимости, и призвал не поддаваться манипуляциям.

Также Politeka публиковала слова Якименко: Мы должны быть бдительными и правильно интерпретировать данные различных социологических опросов.



