К чему приведёт закрытие школ, в которых педагогический состав не прошёл вакцинацию? Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Сам я вакцинировался одним из первых. Мне это пришлось сделать как вице-президенту Национального олимпийского комитета. Но теперь даже вакцинированные преподаватели теряют возможность работать. А ведь если возникает угроза здоровью школьников или студентов, то есть масса способов защиты от неё. Например, людям разрешают посещать залы и стадионы, если там свободно более 50 процентов мест. Так почему нельзя проводить занятия во дворе учебного заведения? Почему нельзя сделать то же самое в музее? Дайте принять решение учёному совету или родительскому собранию – пусть они делают, как считают нужным», - говорит гость программы.

По его словам, такая политика означает фактический запрет на профессию.

«Получается, что вакцинированные преподаватели должны страдать за невакцинированных. Эта мера ударит по десяткам тысяч людей, которые теперь не смогут работать. Нужно было не закрывать учебные заведения, а продумать систему мер против распространения пандемии. Время для этого было, ведь все знали, что осенью ожидается новый всплеск заболеваемости», - отмечает Николай Томенко.

Как сообщает Politeka, ранее он выразил возмущение тем, что партии тратят на свои нужды миллиарды бюджетных гривен.

Также Politeka сообщала, что Томенко прокомментировал ход принятия государственного бюджета на 2022 год.



