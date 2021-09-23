Книга «Украинские диссиденты» вышла в издательстве «Дух и Литера» Национального университета Киево-Могилянская академия еще в 2018 году. Это уникальный труд, представляющий целую эпоху, не имеет аналогов ни в Украине, ни в мире. Об английском переводе этой книги в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал главный редактор издательства Леонид Финберг.

«Если для украинского варианта были такие ограничения, что надо было получить права от авторов и их наследников, то для английского варианта у нас было очень немного времени, - говорит Леонид Финберг. – Надо было получить тексты, которые либо уже переводились, либо то ограниченное число текстов, которые мы могли перевести. Зарубежный читатель имеет свой интерес. Важны нюансы и вещи, которые понятны для отечественного читателя, но непонятны или не очень интересны для зарубежного. Мы пришли к более короткому варианту. Потому что мы много читаем о своей стране, но гораздо меньше о какой-то другой», - отмечает Финберг.

По его мнению, для англоязычного читателя Украина – одна из сфер интересов. Поэтому желательны меньшие книги, для того чтобы все-таки их прочитали.

«Я понимал, зная своих детей, людей уже следующих поколений, что они уже не будут читать так, как мы читали, жадно, текст за текстом, биографии и дневники тех людей, которым удалось выжить, передать свои тексты на волю. Мы открывали для себя целую планету. Они уже живут другой жизнью, у них другие приоритеты, другие интересы. И одной из наших основных задач было сделать книгу, которая сможет и их заинтересовать», - заключает издатель.

Как сообщала Politeka, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс высказался о том, как Нам важно достичь равновесия между ценностями выживания и ценностями самореализации.

Также Politeka сообщала, что вышла книга Михайла Винницкого «Украинский Майдан, российская война. Хроника и анализ Революции Достоинства».