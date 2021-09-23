В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин экс-первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша рассказал, кто и что может стоять за покушением на господина Шефира.

«Я думаю, что покушение произошло только исключительно из-за служебной деятельности господина Шефира, я смотрел распределение его обязанностей, но здесь идет разговор о ближайшем к президенту лице, он первый помощник. При этом они долгое время работали вместе, поэтому есть понимание, что это человек, который решает государственные вопросы. Это человек, к которому можно обратиться и он сможет повлиять, это человек, который решает государственные вопросы различной важности. Поэтому выбранный объект для покушения - это ближайшее окружение президента, при том он был очень хитро выбран», - подчеркнул он.

Голомша объяснил, потому что недавно средства массовой информации вроде бы писали про какой-то конфликт между президентом и Шефиром, именно СМИ так это подавали и озвучивали. Поэтому, по его мнению, здесь усматривается профессиональная рука, которая одним махом убила двух зайцев. Во-первых, это запугивание Офиса Президента и цель запугать самого президента, считает он, а с другой стороны, она дает основания говорить, что это внутренние разборки.

«Я глубоко сомневаюсь, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки - это когда бросили взрывпакет и никто не пострадал. А здесь конкретные выстрелы по автомобилю и пострадавший водитель. Почему квалифицируется как покушение убийства двух и более лиц, потому что Шефир, как известно, в пятидесяти процентах случаев ездил за рулем сам. Поэтому засада, которая была совершена, рассчитывалась, что он будет ехать сам за рулем. Но, очевидно, киллер был не очень опытный, поэтому его прокол позволил всем уцелеть», - резюмировал он.

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