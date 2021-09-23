Представители Национального Корпуса на своем официальном сайте сообщили, что завтра, 24.09, в 10:00 под Шевченковским районным судом состоится акция в поддержку патриотов.

«Напомним, что 5 августа 2021 в Харькове у ветеранов российско-украинской войны и общественных активистов прошли обыски, в результате которых СБУ задержали 7 человек. Уже 6 августа Шевченковский районный суд столицы установил меру пресечения и несмотря на опровержения всех бессмысленных доказательств, упрятал ребят в СИЗО на 60 суток. 27 августа Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу относительно меры пресечения и сегодня харьковские патриоты остаются в застенках следственного изолятора», - говорится в публикации.

На сайте сказано, что 24 сентября Шевченковский районный суд будет избирать меру пресечения ветерану российско-украинской войны Сергею Величко с псевдонимом «Чили» и другим патриотам, как указано в публикации, по сфальсифицированным делам.

«Мы обещали стоять за своих до конца и поэтому завтра снова выходим к стенам суда, чтобы очередной раз продемонстрировать свою мотивацию и намерение бороться до последнего!», - подчеркивается на сайте.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о провокации в Северодонецке.

Также Politeka сообщала, что судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения.