Об этом рассказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в своем блоге.

Как отмечает националист, задачей Департамента стратегических расследований как раз таки являются заказные убийства, воры в законе и преступные группировки. Вместо этого, говорит он, Департамент свою работу не выполняет и в Украине вернулись 90-е.

«Кто-то стреляет в Шефира, а кто-то убивает авторитета в Черкассах. Это стало реальностью», - подчеркивает Билецкий.

«Вместо того чтобы заниматься серьезной преступностью и приносить спокойствие на наши улицы, все это аппарат тешит самолюбие, ища людей, которые пишут правду об очередном президенте», - подчеркивает он.

Итак, заключает Билецкий, каждая система имеет свою работу и должна ею заниматься, чтобы не доводить до такой ситуации. Как сообщала Politeka, Жорин рассказал свои версии по покушению на помощника президента.

Также Politeka писала о том, что на помощника Зеленского совершено покушение.