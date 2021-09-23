В пруду села Авангард в Криворожском районе выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

«В результате лабораторных исследований образцов воды, отобранных в водоеме, обнаружено высокое содержание хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, нефтепродуктов и железа. Материалы проверки Госэкоинспекции уже передано в правоохранительные органы для установления лиц, причастных к загрязнению пруда», - рассказал Андрей Малеваный.

Он отметил, что стал находится недалеко от Карачуновского водохранилища и реки Ингулец.

"Загрязнение водоема может вызвать попадание вредных веществ в эти важные водные объекты. Так, Карачуновское водохранилище поставляет питьевую воду жителям всего Криворожского района", - отметил Андрей Малеванный.