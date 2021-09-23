В пруду села Авангард в Криворожском районе выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.
«В результате лабораторных исследований образцов воды, отобранных в водоеме, обнаружено высокое содержание хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, нефтепродуктов и железа. Материалы проверки Госэкоинспекции уже передано в правоохранительные органы для установления лиц, причастных к загрязнению пруда», - рассказал Андрей Малеваный.
Он отметил, что стал находится недалеко от Карачуновского водохранилища и реки Ингулец.
"Загрязнение водоема может вызвать попадание вредных веществ в эти важные водные объекты. Так, Карачуновское водохранилище поставляет питьевую воду жителям всего Криворожского района", - отметил Андрей Малеванный.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Счастливый Хименес-Браво решился рассказать о своей девушке: "Когда я первый раз приехал в Украину..."
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
Гвоздева раскрыла, как обделяют некоторых участников "Танців з зірками": "Довольствуются малой частью"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"