В своем блоге руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин заявил, что иностранные спецслужбы точно не причастны к покушению на Сергея Шефира, помощника президента Зеленского.
По мнению националиста, действующая украинская власть достаточно импонирует руководству России, чтобы исключить из списка подозреваемых в покушении на Шефира иностранные спецслужбы. Сам же он не знает, кто стрелял в помощника президента Украины, но делает определенные предположения. «Ради шутки могу сказать, что не удивлюсь если сегодняшняя команда президента решила брать пример с руководства соседней страны, которые очень часто себя взрывают, стреляют, когда нужно политическое внимание», - говорит Жорин.
Также он отмечает, что эта ситуация может сыграть на руку власти и дать ей возможность усилить свой тезис о борьбе с олигархами, а также получить больше поддержки по закону об олигархах. С другой стороны, лидер Нацкорпуса убежден, что само покушение никак не касается олигархов. «Потому что законопроект, который сегодня есть, это на самом деле законопроект о спецпомощи олигархам, а не о борьбе», - объясняет националист.
В целом же о ситуации с покушением Жорин говорит так: «Так выглядит приговор для правоохранительных органов». То есть, объясняет он, ОП приказал правоохранительным органам заниматься проблемами экономики и политики, забыв о криминале.
Как сообщала Politeka на Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Зеленского.
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Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что у патриотов хотят забрать зарегистрированное оружие.