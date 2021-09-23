В сети появилось совместное фото Потапа и Екатерины Кухар. Звезды повеселились на светском мероприятии. Интересно, как на это отреагировала Настя Каменских?

На днях в одном из киевских отелей прошла вечеринка, посвященная официальному открытию первого международного казино в Украине. На мероприятии присутствовали многие украинские знаменитости, включая рэпера Потапа и балерину Екатерину Кухар. Совместное фото знаменитостей с этого светского раута появилось на страничке официального фан-клуба рэпера в Instagram. Потап решил репостнуть снимок с балериной в сторис своего микроблога, пишет Hyser.ua.

На фотографии Екатерина одета в золотое платье из легкой ткани на тонких бретелях. Эффектный наряд танцовщица дополнила открытыми босоножками черного цвета с металлическим декором. Яркий наряд подчеркнул стройную фигуру Екатерины. Рядом с Потапом, которому она ростом до плеча, Кухар выглядит настоящей Дюймовочкой.

Потап одет в черную футболку, синий клетчатый пиджак и коричневые джинсы. Его аутфит дополняют замшевые ботинки и коричневая шляпа-федора. Рэпер выглядит настоящим модником.

Однако рядом с музыкантом не видно его супруги Насти Каменских. Похоже, певица не составила компанию своему супругу на этом мероприятии. Кстати, рядом с Екатериной также не было ее мужа Александра Стоянова. Похоже, рэпер и балерина в этот вечер вышли в свет в одиночестве и составили друг другу приятную компанию.

Наверняка, Потап и Кухар давно знакомы. Однако заподозрить их в романтических отношениях сложно. Музыкант неустанно признается в любви к своей законной супруге, а балерина счастлива в браке с коллегой, с которым вместе уже много лет.