В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» дипломат Вадим Трюхан рассказал о роли Украины в современном политическом раскладе на международной арене.

Прежде всего дипломат акцентирует внимание на том, что территориально Украина - это пересечение путей - и торговых, и касающихся международной безопасности. Следовательно, констатирует он, и она имеет свою роль в международной игре. «Поэтому мы однозначно должны занимать чёткую позицию. Украина находится в опасной ситуации», - подчеркивает Трюхан.

Также он комментирует ситуацию в Европе: она проявила свою слабость в отношении безопасности. «Их политика в последнее время стала бесхребетной и опасной для континента», - говорит эксперт. В частности, Трюхан говорит о попытках умиротворить путинскую Россию с ее агрессивной политикой. «Если мы будем плестись у них в кильватере, то рискуем утратить свою независимость», - предупреждает он.

Следовательно дипломат советует Украине развиваться в направлении не столько партнерства, сколько союзничества. По мнению гостя программы, Польша, государства Балтии, Румыния, Чехия и Словакия - это те страны, которые могут стать союзниками Украины в борьбе против российской агрессии.

Подробнее он останавливается на Чехии. Как рассказывает Трюхан, президент Чехии Милош Земан всегда считался пророссийским политиком, но теперь, очевидно, он осознал всю опасность российской политики и государство присоединилось к попыткам остановить запуск «Северного потока-2».

Кроме этого, добавляет он, союзниками Украины в этом плане могут быть и Великобритания, и США. «Для нас в плане безопасности главный приоритет – быть партнером США», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал, в чем смысл создания альянса США, Великобритании и Австралии.

Также Politeka писала о том, что Трюхан рассказал, получит ли Австралия ядерные корабли в рамках военного альянса с США и Великобританией.