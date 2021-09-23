Общественный деятель Евгений Рыбчинский в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале каналі "Знай.ua" рассказал, какая бы модель социальной политики подходила Украины.

"У нас нет конкретной модели социальной политики. К большому сожалению, Украина за 30 лет независимости не смогла выбрать из трех существующих глобальных моделей социальной политики хотя бы одну... Я предложил компонентную систему. Где отовсюду взял по чуть-чуть, что характерно украинскому народу. Что нам свойственно? Вот, у нас есть такая поговорка, все ее знают, "Моя хата с краю, я ничего не знаю", - сказал Евгений Рыбчинский.

Он отметил, что украинцы всегда строят собственное благополучие, и им важна их семья и ее благополучие.

"Нам очень бы подходила система, которая формирует семейный кабинет. А для этого надо создать так называемую систему единого окна. То есть, в интернете ты заходишь в свой кабинет, и там увидишь, на каком уровне твои родители, сколько они получают пенсии, если у тебя есть неработоспособный, или ребенок с инвалидностью, посмотреть, сколько на него начисляется. И понимать, какой совокупный доход имеет семья", - добавил Рыбчинский.

По его словам, в таком кабинете можно было бы выбирать, кто является кормильцем семьи, и кто у него на иждивении.

"В брачных отношениях, в основном, мужчины зарабатывают, женщина на содержании. А если есть, я извиняюсь, любовницы, в тот же кабинет и любовниц можно. Все, кто содержатся за счет этого человека... Если человек значительную часть населения или людей удерживает — ему снижают налоги", - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Завальнюк отметила, что до конца года украинцам поднимут пенсию еще два раза.

Также Politeka сообщала, что Пендзин рассказал, что будет с ценами на продукты.