Хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под руководством регента архимандрита Романа (Подлубняка) занял первое место на международном музыкальном фестивале в Польше.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кдаис, хор Киевских духовных школ завоевал первое место в категории академических хоров, передает "Знай".
Ежегодный международный музыкальный фестиваль "Гайновские дни церковной музыки" собрал более 400 участников из Польши и Украины, среди которых были академические, молодежные и приходские хоры.
В исполнении хора Киевских духовных школ прозвучали песнопения
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Свято-Успенской Киево-Печерской лавры «Взбранной Воеводе», «В молитвах Неусыпающую Богородицу», «Егда преставление»; стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, фрагмент акафиста Успения Пресвятой Богородицы, первый и девятый ирмосы канона Успения Пресвятой Богородицы.
Итогом фестивальной недели стали гала-концерты в Гайновке и Белостоке с участием хоров-победителей, на которых также выступил хор КДАиС.
Также хор Киевских духовных школ исполнил богослужебные песнопения за литургией в Супрасльском Благовещенском женском монастыре.
Как сообщалось ранее,» Гайновские дни церковной музыки " проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателем Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемый хором писноспив стал лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.