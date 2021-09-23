Могут ли США увеличить помощь Украине, чтобы реабилитировать себя после провала в Афганистане? Этот вопрос в программе «My.ua» рассматривает политолог Артём Бронжуков.

«Увеличение американской помощи Украине – это больше чьи-то хотелки, чем реальность. Я бы не стал искать какую-то причинно-следственную связь между уходом США из Афганистана и помощью Украине. Сейчас основные американские ресурсы направлены на противостояние Китаю. Именно на этом могут строиться некоторые компромиссы между Вашингтоном и Москвой. Это главный вектор американской внешней политики. При этом Китай – один из самых крупных торговых партнёров Украины. Но при определении вектора развития страны на первом месте стоят желания общества, а украинцы однозначно хотят видеть своё государство западным и демократическим», - говорит эксперт.

По его мнению, со стороны украинских политиков выглядят дилетантством попытки запугать Запад заигрыванием с Китаем.

«Что касается «Северного потока-2», то я верю, что украинские представители прилагали все усилия, чтобы не дать его запустить. Но в политике важны не приложенные усилия, а результат. Результат же таков, что Украина теряет не только миллиарды на транзите газа, но и возможность угрожать России его перекрытием», - отмечает Артём Бронжуков.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт допустил нынешней осенью возможность кадровых замен в составе Кабмина, но не его полной отставки.

Также Politeka сообщала, что Бронжуков посоветовал украинскому руководству чётко определить свою стратегию в отношении Донбасса.