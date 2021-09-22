В Киеве состоится презентация выставки закарпатской художницы Ангелины Гафинец. Мероприятие пройдет 29 сентября в 18:00.
«Она любит экспериментировать, ищет себя в новых стилях и средствах живописного речи. Живопись художницы сдержана в колористической гамме, написанна пастозными мазками», - говорится в пресс-релизе.
Ангелина Гафинец является представительницей закарпатской школы живописи, на которую равняются другие художники, а ее произведения скупают коллекционеры, так как ее картины не обесцениваются.
В пресс-релизе указано, что художница особое внимание уделяет эмоциям, чувствам и душе в своих произведениях. Художница воспроизводит свои произведения в новой колористическо-плоскостной, художественно-образной системе. По ее словам, она пишет именно иллюзию натюрмортов.
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«Молодая художница пока не занимается пленэрной живописью, поэтому среди ее робот нет пейзажей. Ангелина Гафинец является яркой представительницей знаменитой закарпатской школы живописи, колоритные произведения этой художественной школы вобрали в себя лучшее из европейской и местной народной культуры. На закарпатскую школу искусств до сих пор равняются современные художники», - говорится в пресс-релизе.
Выставка будет проходить с 1 по 18 октября 2021 по адресу МВЦ современного искусства, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7, а попасть на выставку можно будет по билетам.
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