В Киеве состоится презентация выставки закарпатской художницы Ангелины Гафинец. Мероприятие пройдет 29 сентября в 18:00.

«Она любит экспериментировать, ищет себя в новых стилях и средствах живописного речи. Живопись художницы сдержана в колористической гамме, написанна пастозными мазками», - говорится в пресс-релизе.

Ангелина Гафинец является представительницей закарпатской школы живописи, на которую равняются другие художники, а ее произведения скупают коллекционеры, так как ее картины не обесцениваются.

В пресс-релизе указано, что художница особое внимание уделяет эмоциям, чувствам и душе в своих произведениях. Художница воспроизводит свои произведения в новой колористическо-плоскостной, художественно-образной системе. По ее словам, она пишет именно иллюзию натюрмортов.

«Молодая художница пока не занимается пленэрной живописью, поэтому среди ее робот нет пейзажей. Ангелина Гафинец является яркой представительницей знаменитой закарпатской школы живописи, колоритные произведения этой художественной школы вобрали в себя лучшее из европейской и местной народной культуры. На закарпатскую школу искусств до сих пор равняются современные художники», - говорится в пресс-релизе.

Выставка будет проходить с 1 по 18 октября 2021 по адресу МВЦ современного искусства, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7, а попасть на выставку можно будет по билетам.

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