Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в своем блоге рассказал, почему израильские системы противоракетной обороны не будут эффективными в Украине. По его словам, эти системы эффективны лишь в условиях Израиля.

«Сейчас ОП рассказывает, что мы достигли великой победы: Украине будут поставлены системы противоракетной обороны от США – это израильская система «Железный купол» или «Iron Dome», - отметил Билецкий.

По словам националиста, система «Iron Dome» очень эффективна, но в специфических условиях Израиля: Израиль имеет маленькую территорию, но богатую, и воюет с террористическими группировками, чей военный потенциал ограничен.

«9 батарей, которые стоят на вооружении Израиля, каждая из них покрывает 150 квадратных километров: они прикрывают не всю территорию Израиля, а исключительно густонаселенные районы крупных городов. Также Израиль может себе позволить использование этих ракет, а это недешевое удовольствие», - подчеркнул Билецкий.

По мнению националиста, проблема использования этих систем ПРО для Украины в том, что Украина имеет полностью противоположный случай от случая Израиля: наша страна имеет большую территорию и линию фронта, финансово бедная и воюет со страной, которая имеет огромный индустриальный потенциал. По словам Билецкого, для прикрытия большой территории Украины понадобится огромное количество этих систем ПРО, а цена ракет для нашей страны является очень высокой.

Как сообщала Politeka, кандидат от Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук будет баллотироваться в ВР на Черкасщине.

Также Politeka публиковала слова Билецкого: 5 тисяч беженцев – это люди, которые не захотели воевать за свою страну.