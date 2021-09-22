Заместитель главреда газеты «Вести» Тарас Козуб в программе «Культ личности» Руслана Бизяева рассказал, чем опасно для украинских СМИ принятие закона «О медиа»

По мнению эксперта, многие маленькие медиа просто не потянут штрафы, выписанные за нарушения. «Я считаю, что Закон «Про медиа» нужно перерабатывать», - говорит Козуб.

Он допускает, что этот законопроект не будет принят в ближайшее время.

«Нет, не будет. Не в нынешней редакции, это точно. Законопроект о медиа реально нужен. Мы живем сейчас по законам, которые были приняты еще под те медиа, это середина – конец 90-х. Но медиа изменились. Мы получили Телеграм, Фейсбук, Ютуб, очень много новых платформ. У нас телеканалы стали другие. Как может то законодательство ранжировать поведение народного депутата, который приходит на прямой эфир и начинает нести чушь? Как ранжировать это с точки зрения тех законов? Они просто не предусматривают такую ситуацию. Сейчас это появилось, и это действительно вызов», - резюмирует журналист.

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