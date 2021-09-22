Венчурный партнер TA Ventures Игорь Перция в программе “Субъективно с Яникой Мерило” рассказал, сколько проектов добиваются успеха

“Мы инвестировали в больше 160 проектов за все это время. Процентов 12-13 у нас умирает, есть середина больше 70%, которая приносит неплохую доходность. А все остальные ребята, которые приносят 15, 20, 25 иксов, 35 иксов. Самую большую историю пока не могу рассказать, потому что она в процессе. Но это компания, которая сделала нам уже 40 иксов. Сделает, я думаю, что под сотню. И это все на периоде от 3 до 4 лет”, - сказал Игорь Перция.

По его словам, эта компания работает в IT-сфере, и такие случаи очень показательны, поскольку возвращают все потраченные средства инвестору, и умножает доход.

“Готов ли я потерять компанию, в которую инвестирую — да. Но верю ли я в каждую из них, когда инвестирую деньги, тоже да… Команда — это 95% успеха. То есть, ты никому не даешь деньги, кроме как фаундеру и команде. Все остальные — это просто пассажиры… Мы, как инвесторы, даем деньги фаундерам, они ведут этот локомотив, а мы покупаем себе билетик, чтобы проехаться вместе с ними”, - добавил Перция.

Он отметил, что они могут давать советы, но не могут влиять на развитие стартапа.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что оборонка действительно стала в приоритете, но для Украины более важным аспектом будет экономика и финансы.

Также Politeka сообщала, что Топал заявил, что спрос на украинскую недвижимость растет среди иностранцев.