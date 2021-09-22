В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал о планах поменять влияния сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и решении США лишить Францию контракта на поставку подлодок в Австралию.

«На сейчас вопрос состоит в том, что меняется концепция англо-саксонского мира. То есть если раньше США и Британия выступали во многих ключевых вопросах союзниками Европы, то сейчас, во-первых, в США начинается битва холмов Капитолия, а во-вторых, Британия пытается восстановить свою империю. О чем мы неоднократно говорили и это у очень многих вызывало улыбку, а теперь посмотрите, как называется флот Великобритании, Канады и Австралии - Королевские военно-морские силы», - подчеркнул он.

Бизяев считает, что таким образом Британия фактически пытается воссоздать былую военно-морскую мощь. Достаточно посмотреть на кораблестроительную программу Канады, Великобритании, акцентировал он, и на последние моменты по сделке с Австралией. В любом случае это кардинальным образом поменяет соотношение сил, уверен он, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайский военно-морской флот сейчас переживает этап модернизации, сообщил он, поэтому британские и американские подлодки превосходят по всем тактико-техническим характеристикам аналогичные китайские подлодки.

«Следовательно Китаю надо быстро и качественно ответить на этот вызов. Формально время у них на это есть, так как Австралия не завтра получит подлодки, но в любом случае этот шаг просто толкает Китай в объятия России. Что же касается ситуации с Францией (США и Австралия заключили контракт по строительству подлодок, на который рассчитывала Франция, - ред.), ее нельзя рассматривать только в контексте Франции. Потому что весь Евросоюз воспринял ситуацию с французскими подлодками как определенную политическую пощечину от США после заключения сделки Байдена и Меркель, когда между Европой и администрацией Байдена было заключено перемирие», - резюмировал он.