В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, какие факторы влияют на инфляцию.

«На инфляцию влияют количество денег и количество товаров и услуг, которые вы можете купить. Если мы посмотрим с той же самой истории, то, например, сколько предлагалось за килограмм пшеницы, то иногда в голодные годы могли платить в 20-50 раз больше, чем она стоила в обычный год и это также инфляция, так как в данном случае был спрос. А если у людей увеличивается количество средств, они хотят купить то, чего мало», - рассказал он.

Дорошенко сказал, что сейчас инфляция предусмотрена тем, что большинство стран мира печатают средства для поддержания своего бизнеса и граждан. На нас это тоже влияет, считает он, иногда положительно, а иногда и негативно, потому что сейчас мы можем получить эти средства в виде вложения иностранных средств в наши долговые ценные бумаги. Благодаря чему, подтвердил он, мы финансируем свой внутренний долг страны, потому что у иностранного бизнеса есть большое количество денег, которые они могут вкладывать в нашу страну.

«Это и есть тот случай, когда инфляция - это хорошо и плохо одновременно. А вообще национальные банки всех стран мира работают над показателями, на которые они действительно ориентируются и один из них – инфляция. НБУ последние годы занималось такой недоброй вещью как таргетирование инфляции, то есть они занимались тем, что снижали инфляцию, а на все остальные показатели они не обращали внимание. А когда вы обращаете большое внимание и все свои силы бросаете на то, чтобы снизить инфляцию, то промышленность будет падать», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Фурсы, что доходы растут быстрее, чем инфляция.