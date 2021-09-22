Власть намеренно не дает объяснения срыва операции по задержанию вагнеровцев. Так сказал глава киевской ячейки Нацкорпуса, юрист, ветеран полка «Азов», общественный и политический деятель Сергей Тамарин в своем блоге, комментируя дело с государственной изменой по этому поводу

Как говорит националист, дискредитация и нивелирование Главного управления разведки в Украине уже является безоговорочным фактом. «Особенно, когда мы смотрим, что депутат от «Слуги народа» Безуглая возглавляет следственную комиссию относительно вероятной утечки информации от другого «Слуги народа», - подчеркивает он.

Также Тамарин рассказывает, что Василий Бурба, начальник Главного управления разведки, ушел в отставку из-за собственного заявление о том, что на заседании присутствовали лица без доступа к государственной тайне. «Я уверен, что рано или поздно мы их услышим», - подчеркивает председатель Нацкорпуса. К тому же, добавляет он, этим воспользуются следственные органы, которым выпадет расследовать эту государственную измену.

Сам же националист сомневается в правильности решения суда заставить ГБР открыть производство по государственной измене, он оставляет этот вопрос открытым. Юрист считает, что власть намеренно не дает объяснения срыва операции по задержанию вагнеровцев. «Честь и достоинство – это единственное, что стоит гораздо большего, чем деньги, слава и прочее. Конечно, для украинских военных это не пустые слова», - убежден Тамарин.

Как сообщала Politeka, Тамарин заявил, что руководство Украины никак не видит свое военное положение или войну.

Также Politeka писала о том, что Билецкий рассказал об украинских специальных подразделениях для контр-снайперской борьбы.