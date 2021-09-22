Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, что будет в дальнейшем с ценами на продукты.

“Повышение мы увидим в самое ближайшее время. Особенно если учесть, что с 1 декабря у нас минималочка растёт на 500 грн. Мы должны понимать, что цена заработной платы, которая выросла на 500 грн, мгновенно ляжет на наш с вами товар. Потому что любой производитель не будет платить это повышение минимальной заработной платы со своего кармана”, - сказал Олег Пендзин.

Он отметил, что зарплата поднимется до 6500 грн уже в декабре, а потом еще на 200 грн в октябре 2022 года.

“Если мы начинаем считать, например, потребительскую корзиночку, то есть продукты питания, то потребительская корзинка у нас выросла где-то на приблизительно 17%... Тарифная сетка, которая в любом случае зависит от минимальной заработной платы, она будет пересматриваться уже в следующем году. А цены у нас растут постоянно. И тот запас, о котором я говорил, запас будущего роста цен в связи с разницами между ценами производителей и ценами у нас с вами на полках — оно в этом году будет уже реализовываться”, - добавил Пендзин.

По его словам, в этом году инфляция будет на уровне 12-13%.

Как сообщала Politeka , эксперт заявил, что повышение налогов может спровоцировать в Украине экономический кризис .