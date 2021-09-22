Темой нового выпуска программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы» стали современные учителя. Какими они должны быть, рассказала общественный деятель Маргарита Сичкарь.

Прежде всего гостя программы отмечает, что учителя старой формации не подходят овременным детям. «Ребенок больше знает, чем учитель, более продвинутый – и это факт. Учитель должен быть проектным менеджером», - подчеркивает она.

Как говорит Сичкарь, ученики нуждаются в учителях, которые дают им навыки, мысли, будут авторитетами, а не носителями знаний. «Учитель – носитель знаний? Поставьте прочерк! Google в помощь!», - заявляет эксперт. По ее словам, в мире цифровых технологий нужны не учителя, а менторы.

Кроме этого, гостя программы акцентирует на том, что современный учитель должен обладать харизмой, навыками актерского мастерства и ораторского искусства. «Потому что учитель – это оратор. Он выходит и он вещает, и его дети должны слушать. И говорить он должен интересно», - объясняет Сичкарь.

Следовательно она выражает надежды на то, что в украинских школах будут создавать бизнес-сообщества именно с такими учителями, в которых нуждаются современные ученики. К тому же, добавляет эксперт, украинские бизнесмены уже планируют вложить свои инвестиции в образование. В общем Сичкарь отмечает, что образование - это ключевое звено развития нации.

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