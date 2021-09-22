Заместитель главного редактора газеты «Вести» Тарас Козуб в программе «Культ личности» Руслана Бизяева высказал свое мнение об уровне компетенции современных украинских журналистов.

«Есть всегда элита, и ее качество в журналистике практически не меняется. Это одни и те же фамилии. Это высококлассные специалисты, которые работают иногда даже с советских времен, с 90-х. Элита – это эпоха и поколение», - говорит он.

О молодых коллегах его мнение менее лестно.

«Ребята, которые приходят в профессию, к сожалению, пока не стремятся. По крайней мере, этого не видно. Базовый уровень подготовки ничтожен. Я не скажу, что я пришел семи пядей во лбу в профессию. Но когда я общаюсь с этими ребятами – у них клиповое мышление. Они мыслят какой-то категорией одного дня, одного момента. Они не видят взаимосвязи, не способны протянуть ниточку аналогии, они не способны заглянуть во вчерашний день», - отмечает Козуб.

Возможно, допускает он, это связано с отсутствием опыта.

«Я пережил немало политических циклов, а они только пришли. Я очень надеюсь, что эти ребята будут расти. Но среди них тоже есть исключения. Самородок, которого моя редакция подобрала и огранила – парень по имени Валентин. Он стал замечательным парламентским корреспондентом. Он, благодаря своим личным качествам, способен найти общий язык да с кем угодно, по сути, под куполом. Но это такие счастливые исключения из правил», - рассуждает он.

Козуб отметил: хотелось бы, чтобы общий уровень журналистов был повыше. «Это, кстати, не только я отмечаю. Это отмечено даже, заметьте, в ключевом документе – Стратегии по информационной безопасности, которая была принята на днях Кабинетом Министров», - заключает он.

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