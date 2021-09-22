Заместитель главного редактора газеты «Вести» Тарас Козуб в программе «Культ личности» Руслана Бизяева высказал свое мнение об уровне компетенции современных украинских журналистов.
«Есть всегда элита, и ее качество в журналистике практически не меняется. Это одни и те же фамилии. Это высококлассные специалисты, которые работают иногда даже с советских времен, с 90-х. Элита – это эпоха и поколение», - говорит он.
О молодых коллегах его мнение менее лестно.
«Ребята, которые приходят в профессию, к сожалению, пока не стремятся. По крайней мере, этого не видно. Базовый уровень подготовки ничтожен. Я не скажу, что я пришел семи пядей во лбу в профессию. Но когда я общаюсь с этими ребятами – у них клиповое мышление. Они мыслят какой-то категорией одного дня, одного момента. Они не видят взаимосвязи, не способны протянуть ниточку аналогии, они не способны заглянуть во вчерашний день», - отмечает Козуб.
Возможно, допускает он, это связано с отсутствием опыта.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Машлятина после вылета из "Танців з зірками" высказала Кухар, что думает о ее оценках: «Набросились…»
Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души"
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
«Я пережил немало политических циклов, а они только пришли. Я очень надеюсь, что эти ребята будут расти. Но среди них тоже есть исключения. Самородок, которого моя редакция подобрала и огранила – парень по имени Валентин. Он стал замечательным парламентским корреспондентом. Он, благодаря своим личным качествам, способен найти общий язык да с кем угодно, по сути, под куполом. Но это такие счастливые исключения из правил», - рассуждает он.
Козуб отметил: хотелось бы, чтобы общий уровень журналистов был повыше. «Это, кстати, не только я отмечаю. Это отмечено даже, заметьте, в ключевом документе – Стратегии по информационной безопасности, которая была принята на днях Кабинетом Министров», - заключает он.
Politeka сообщала мнение Корчинского, что Попытки сепаратизма и подрывной деятельности в Крыму и на Донбассе уже были с начала 90-х
Также Politeka сообщала тезис Курбана о гибридной войне: Это отдельная серьезная концепция, в которой человечество пришло сейчас.