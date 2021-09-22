Каким должен быть идеальный стартап? Свое мнение об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказывает венчурный партнер TA Ventures Игорь Перция

«Главные условия для стартапа – классная ниша, хороший рынок, интересная технология. Тот, кто управляет стартапом, должен быть хорошим визионером. Наилучшая смесь – это хороший визионер и хороший технический специалист. Визионер мыслит глобально, но у него должен быть напарник. Визионер живёт в будущем, а операционную работу нужно делать каждый день. Итак, нужен визионер, нужны люди, которые уже строили свой бизнес, пусть даже неуспешно, люди, которые работали в хороших корпорациях. Нужны фаундеры, основатели дела – честные, открытые, достаточно жёсткие, самоуверенные», - считает бизнесмен.

По его мнению, такие люди могут быть даже грубоватыми, но ни в коем случае не самовлюблёнными.

«Есть граница между самоуверенностью и самовлюблённостью, и переходить её нельзя. Нужно быть уверенным в своём деле и при этом понимать, что ты можешь совершать ошибки, и даже наверняка их совершаешь. И главное – нужно уметь заражать других этой уверенностью. И, конечно, нужны собственно лидерские качества», - говорит Игорь Перция.

Как сообщает Politeka, в августе в Киеве проводился фестиваль инновационных проектов.

Также Politeka сообщала, что заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан пообещала помощь в поиске инвесторов для стартапов.