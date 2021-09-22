По какому принципу голосуют народные депутаты от партии «Слуга народа»? Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает политический эксперт и экономический блогер-обозреватель Светлана Кушнир.

«Согласно Конституции голосование каждого депутата Верховной Рады является персональным. Любой депутат принимает ответственность за своё решение. Право голоса тебе даёт не верхушка партии, а избиратели, которые направили тебя в парламент. Об этом стоит помнить, когда, например, Жан Беленюк говорит, что вся фракция «Слуги народа» должна голосовать так, как решило её большинство. Нажимая кнопку, парламентарий должен чувствовать, что в его пальце – сотни тысяч голосов. И если ты голосуешь не так, как решили они, то единственный моральный выход – положить мандат на стол», - говорит гостья программы.

По её словам, первая задача депутата – думать над тем, что он делает.

«Даже если вся фракция решила, как нужно голосовать, у каждого депутата может быть особое мнение. За своё решение отвечаешь только ты сам. И всегда нужно помнить, что именно твой голос может оказаться решающим», - отмечает Светлана Кушнир.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о махинациях, которые используют поставщики коммунальных услуг.

Также Politeka сообщала, что, по словам Кушнир, альтернативы у Зеленского нет, поскольку у всех его возможных соперников очень высокий антирейтинг.