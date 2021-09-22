Заместитель главного редактора газеты «Вести» Тарас Козуб в программе Руслана Бизяева «Культ личности» прокомментировал попытки обвинить издание в симпатиях к России.

«Мне другие общественные деятели, которые хотели получить эти гранты, жалуются, что Наталья Лигачева очень плотно сидит и никого не пускает», - отмечает он.

Козуб объяснил, что сегодня происходит в медийном поле Украины. Во-первых, большинство отечественных медиахолдингов либо убыточны, либо дотационны.

«После 2020 года, когда начался последний спад, связанный с коронакризисом, немногие могут показать какие-то радостные, обнадеживающие цифры. Некоторые наши коллеги вынуждены были и вовсе сойти с дистанции, не выдержали этого забега. В целом на медиаполе есть несколько тенденций. Первая и самая главная – то, что началось в 2014 году, или даже раньше, при власти Януковича, при «злочинной банде». Это сепарация медиа на три основные направления. Первые – это условно олигархические медиа, те, кто находится под «зонтиком» и явно или неявно получают поддержку со стороны своих высоких покровителей. Вторые – те, кого мы считаем грантовыми, которые получают помощь и поддержку со стороны западных покровителей. Например, как у ВВС, прямые какие-то транши. У кого-то гранты. Третьи – это государственные: Суспильне, Дом», - констатирует журналист.

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